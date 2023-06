Saccage de l’Ucad : les auteurs sont inconnus et doivent être identifiés (association)

L'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques (Ae-FSJP) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar dénonce les actes de vandalismes perpétués au sein du temple du savoir. Ses membres demandent aux autorités de l'Etat « de prendre des mesures fermes pour identifier et poursuivre les véritables auteurs de ces actes », non encore identifiés. Ces étudiants exigent, par ailleurs, la libération immédiate de leurs camarades arrêtés lors des manifestations et la reprise des cours.



Dans leur communiqué parvenu à PressAfrik, les étudiants informent que les auteurs des casses sont des inconnus. « Le jeudi 1 juin 2023, des inconnus ont débarqué à l'université de Dakar et ont brûlé les infrastructures pédagogiques et sociales, plongeant l'établissement dans une situation de chaos », regrettent-ils.



Ils rappellent pour le dénoncer que « toutes les autres facultés ont été la cible des malfaisants qui ont agi en ignorance de la valeur des infrastructures aux yeux des étudiants ».



A en croire Ae-FSJP, au sein de leur faculté, les représentants de l’amicale se sont se sont opposés à ses individus non identifiés sans succès. Malheureusement, dénoncent-ils, « les autorités judiciaires et policières ont choisi de procéder à l'arrestation de plusieurs étudiants en l'occurrence M. Yaya Bodian, étudiant en deuxième année à la FSJP ».



Considérant ces arrestations « injustes et inacceptables », les étudiants réclament leur libération immédiate. « Ils doivent être libérés immédiatement. Leur détention prolongée est inhumaine et les prive du droit fondamental à l'éducation », soutiennent-ils.



Abordant le cas de Abdoulaye Touré, un membre de Pastef, arrêté et violement tabassé, l’amicale des étudiants de la Fac droit qui lui apporte son soutien indéfectible, déclare que : « les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont innombrables et injustes dans un État de droit ».



Ces étudiants estiment que : « Les pires délinquants ne méritent pas le traitement infligé à Pape Abdoulaye touré ».



Pour ces étudiants, « il est également impératif que les autorités étatiques mettent en place les conditions nécessaires pour permettre un rétablissement de la quiétude et une reprise des études dans les plus brefs délais. Les étudiants doivent avoir accès à des infrastructures pédagogiques et sociales adéquates et à un environnement d'apprentissage sûr et sécurise ».



Par ailleurs, ces étudiants demandent « aux autorités de l'état de prendre des mesures fermes pour identifier et poursuivre les véritables auteurs de ces actes, et de permettre aux étudiants innocents de reprendre leurs études ».



Ils concluent : « Nous devons travailler ensemble afin de garantir un avenir brillant pour les jeunes du Sénégal, en leur donnant accès à une formation de qualité et à des opportunités de développement personnel et professionnel. L'amicale réitère son engagement à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants de la FSJP ».