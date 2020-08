Saccage de la mairie de Keur Massar : une quarantaine de personnes arrêtée dont 30 déférées au parquet

Les arrestations se poursuivent suite à l’enquête ouverte après l'attaque de l'Hôtel de ville de Keur Massar, dimanche 26 juillet. Au total, une quarantaine (40) de marchands ambulants qui ont saccagé et incendié la mairie, ont été arrêtés dont une trentaine (30) placée sous mandat de dépôt.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, saccage, incendie volontaire, menace de mort, vol suivi d’agression, tentative d’agression sur un agent des forces de l’ordre, entre autres chefs d’inculpations.



Les mis en cause ont été identifiés grâce aux enregistrements audios qu’ils partageaient via le réseau social WhatsApp, rapporte la Rfm.



Pour rappel, les marchands ambulants avaient mis le feu à la mairie pour réclamer l’ouverture des cantines et lieux de commerce fermés par le maire en raison de la pandémie.