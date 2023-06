Saccage des infrastructures publiques: le député Moussa Diakhaté plaide pour la criminalisation des actes

Le député Moussa Diakhaté, membre de la mouvance présidentielle, a plaidé pour la criminalisation les actes de vandalisme et les saccages des infrastructures publiques lors des manifestations au Sénégal. ll estime qu’il est temps de « sanctionner sévèrement » ces actes de vandalisme.



« A quoi ça sert d’avoir des Bus rapid transport (Brt), du Train express régional (Ter) si c’est pour les incendier lors des manifestations. L’économie n’est pas très importante, c’est l’environnement qui est important et en parlant de l’environnement, je pense à la sécurité. Pourquoi ne pas criminaliser ces actes», a indiqué Moussa Diakhaté.



Il n’a pas manqué de rappeler que le Brt n’est pas encore payé et ce sont nos enfants qui vont le payer : «si nous devons réparer les dommages, ce sont nos enfants qui vont encore le payer», a-t-il précisé, à l’Assemblée nationale.