Saccage des stations de services : Ibrahima Fall invite l’État à garantir leur sécurité

Le Secrétaire général de l'Association des gérants de stations-service du Sénégal, Ibrahima Fall, a fait une sortie dans la presse suite au saccage de nombreuses stations lors des échauffourées du 16 mars.



Il a invité l'État du Sénégal à garantir davantage leur sécurité, renseigne « L’Observateur ». « L'État est le garant de la sécurité publique. Nous l'exhortons à assurer notre sécurité. Nous ne continuerons plus à subir cette injustice», a-t-il fustigé.



Le sieur Fall a aussi alerté sur les dangers à s'attaquer à ces infrastructures qui risquent d’exploser. « Quelle que soit la situation politique ou les tensions, personne ne devrait penser à s'attaquer aux stations-services», a-t-il fustigé.



Ce dernier a soutenu que « les auteurs des actes de vandalisme ont été identifiés par les caméras de surveillance. Et ils seront traqués et remis à la Justice ».