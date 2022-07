Saccage du Lycée de Yoff : accusé "d'actes de vandalisme", l'élève O. Dièye déféré ce lundi

Pour « fêter » le début des grandes vacances scolaires, un groupe d’élèves a choisi de mettre à sac une salle de classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff (Dakar). Les tables-bancs, les bureaux ainsi que les armoires ont été renversées, les fenêtres cassées, le matériel informatique endommagé, et d’autres matériels ont été détruits. Les images de ce saccage sont vite devenues virales et ont fait le tour des réseaux sociaux. Arrêté suite à une plainte contre X déposée par le proviseur dudit établissement, l'élève O.Dièye sera déféré ce lundi.



D'autres mis en cause sont actuellement recherchés par la police et risquent de passer les vacances en détention. Selon « Libération », qui donne l’information dans sa publication de ce lundi, l’un d’entre eux a été arrêté. Il est identifié sous le nom d’O. Dièye, un élève en classe de quatrième qui est âgé 18 ans. Il sera déféré au parquet ce lundi. Poursuivi pour « destruction de biens publics », l’élève risque un mandat de dépôt.



Très déçu par ce comportement scandaleux de ces élèves, le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué repris par « Les Échos », a sanctionné l’indiscipline des vandales. Ces derniers ont été qualifiés « monstres ». Ne s’arrêtant pas là, le ministère de l'Éducation nationale "a vilipendé" l’élève O. Dièye en fournissant au public ses informations personnelles.



« Né le 16 mars 2004 à Dakar, l’élève en classe de 4éme au lycée de Yoff vient d’être arrêté par la gendarmerie de la localité. Cela fait suite d’une plainte contre X déposée par le proviseur dudit lycée, qui visait un groupe d’élèves qui ont vandalisé une salle de classe », a posté le ministère de l'Éducation nationale sur sa page Facebook. Un post que le ministre Mamadou Talla a dû regretter, car le texte a été supprimé de sa plateforme.