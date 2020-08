Saccage du siège de ‘Les Echos’ : les (6) assaillants placés sous mandat de dépôt

Les (6) assaillants qui avaient saccagés le siège du journal Les Echos ont été placés sous mandat de dépôt vendredi, par le Doyen des juges, rapporte Libération. Le parquet avait demandé auparavant l’ouverture d’une information judiciaire qui vise ces derniers, mais aussi X, pour « association de malfaiteurs, pillage de propriétés mobilières à autrui commis en réunion et en bande ».



Les propos d’un des mis en cause montrent qu’ils n’ont aucun regret. « Je n’ai aucun regret. Ceci était juste un avertissement pour qu’ils (les journalistes de Les Echos) arrêtent leurs écrits mensongers. Nous sommes prêts à donner notre vie pour le khalifat et nous nous attaquerons à toute personne qui s’attaque à lui, c’est comme ça qu’on nous a éduqué en bon disciple », a déclaré Makhtar Guèye.