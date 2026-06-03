Sacre du Sénégal à la CAN U17: Patrice Motsepe salue une «victoire bien méritée»

Les «Lionceaux» du Sénégal ont remporté, mardi 2 juin, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 en venant à bout de la Tanzanie, au cours d’une compétition organisée au Maroc. Dans la foulée de cette victoire, le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a salué «une victoire bien méritée», dans une lettre adressée à Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



«Félicitations aux Lionceaux de la Teranga ainsi qu’à leur équipe technique pour cette victoire bien méritée et couronnée par le titre de Champions. Cette réussite est aussi le fruit de votre leadership exceptionnel en tant que président de la FSF», a écrit Motsepe.



Le premier responsable du football africain a profité de l’occasion pour souhaiter au Sénégal un «plein succès lors de la prochaine Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2026».



Pour rappel, en janvier 2026, Patrice Motsepe avait fait l’objet de critiques virulentes de la part des Sénégalais. Ces derniers lui reprochant de n’avoir pas félicité l’équipe nationale A après la victoire controversée face au Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.