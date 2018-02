Sadef exige le départ de Serigne Mbaye Thiam

Le secrétaire général des Syndicats autonomes pour le développement de l’Education et de la formation (Sadef), Mbaye Sarr annonce une grève de 48 heures les mardi et mercredi suivie d’un sit-in jeudi devant le ministère de l’Education nationale pour exiger le départ de Serigne Mbaye Thiam. Ces enseignants dénoncent Serigne Mbaye Thiam qu’ils considère comme un dictateur. Selon eux ce dernier a détruit le système éducatif.



«Nous avons mis en place un 7eme plan d’action sur l’étendue du territoire national par une grève de 48 heures qui commence aujourd’hui mardi et demain mercredi. Nous envisageons également de faire un sit-in jeudi devant le ministère de l’Education nationale, pour dénoncer la situation autoritaire et ‘’clientéliste’’ de Serigne Mbaye Thiam», a déclaré le secrétaire général du Sadef.



M. Sarr de poursuivre : «nous allons dénoncer également son pilotage à vue du système. Depuis que Serigne Mbaye Thiam est placé à la tête de ce ministère les résultats n’ont cessé de régresser pour parler des résultats du CFEE au Bac ».



Cette lutte rentre dans le cadre des exigences formulées au gouvernement afin que ce dernier applique le protocole d’accord qu’il a signé avec eux.



«C’est la raison pour laquelle le Sadef a déroulé son 7eme plan d’action. Tous les enseignants sont conviés à nous joindre le jeudi 1er mars 2018 pour un succès éclatant du Sit-in», a-t-il laissé entendre.