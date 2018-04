Sadio Mané : « Aucun stade ne nous effraies»

A deux jours de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre la Roma et Liverpool, Sadio Mané est confiant que les siens ne seront pas tétanisés par l’atmosphère du Stadio Olimpico de Rome. « Aucun autre stade ne nous impressionnera après Anfield », a lancé l’attaquant des reds.



Mané ajoute «Leur stade est très passionnant, mais je pense que Anfield est le n°1 mondial, donc je ne pense pas que d’autres stades nous impressionneront. Nous allons les respecter, essayer de jouer de nous-mêmes ».



Pour rappel, au match aller Liverpool avait battu l’AS Rome sur la marque de (5-2). Donc, les romains doivent s’imposer par 3-0 ou par plus de 4 buts d’écarts si Liverpool inscrit un but s’ils veulent se qualifier en finale.

Avec Stades