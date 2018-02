Sadio Mané: « Heureux de remporter le trophée »

Après son triplé mercredi passé en 8ème de finale de la Ligue des champions contre Porto, match qui s’est terminé sur un score lourd de (5-0), Sadio Mané s’est vu décerné le trophée du meilleur joueur de la semaine devant Messi, Ronaldo ou Neymar. Une distinction que le Sénégalais accueille avec satisfaction : « Je suis très heureux de remporter le trophée, mais le plus important était de remporter les trois points », a déclaré l’attaquant de Liverpool dans le site du club.



L’ancien sociétaire de Southampton et de FC Metz ambition de marquer encore plus de buts : « Je suis content d’avoir marqué les trois buts, mais je veux marquer beaucoup plus et passer au prochain tour », a indiqué le joueur.



Le Sénégalais a souligné l’aide de ses co-équipiers sans qui, selon lui, cet exploit n’aurait pas lieu : «C’était un grand honneur pour moi de marquer un triplé, mais sans mes co-équipiers je ne suis rien», a conclu le produit de Génération-Foot.

Source : Stades