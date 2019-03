Sadio Mané à la Une de MARCA: « Zidane pide a Mané* »

Ce n’est plus une simple rumeur. Zinédine Zidane veut réellement Sadio Mané au Réal Madrid. Et selon le journal Pro Madrilène, le technicien français en ferait même sa priorité. D’ou cette Une de MARCA avec la photo des deux principaux concernés, légendée par cette phrase en espagnol : « Zidane Pide a Mané » qui se traduit par Zidane réclame Mané*.



L’autre partie de la Une du journal révèle aussi que le Barça est aux trousses de Jovic et de De Ligt.