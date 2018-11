Sadio Mané aux suggestions de Diouf " je n’aime pas être..."

Sadio Mané n’est pas prêt à assouvir le désir de son idole Elhadji Diouf, qui souhaiterait qu'il s’affirme et se mette en avant. Pour l’attaquant de Liverpool, rester discret, humble et effacé, c’est cette ligne de vie qu’il veut poursuivre.



« J’ai souvent parlé avec lui (Elhadji Diouf) et il m’a poussé à m’affirmer. Je l’ai écouté et j’ai pris le positif dans ce qu’il m’a dit », confie Mané dans un entretien avec L’Équipe. Mais je n’aime pas être sur le devant de la scène. Je crois qu’il faut accepter les gens comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Je n’ai pas un énorme ego."



Dans un monde où l’égotisme est une "qualité" répandue, cette posture en retrait ne risque-t-elle pas de constituer un frein à sa réussite ?



Sadio Mané répond par la négative. Il signale que cette humilité "ne (l)’empêche pas d’être très ambitieux. Et qu’il a compris que, pour atteindre le haut niveau, il faut sacrifier beaucoup de choses et être pointilleux sur tout ce qui concerne la nourriture, le repos, la discipline.



Mais pour trouver les racines du caractère de Mané, il faut plonger dans son enfance, au village en Casamance. "Au village, l’humilité est une valeur importante : on ne se la raconte pas et on écoute les anciens quand ils parlent, c’est comme ça."