Sadio Mané donne de ses nouvelles: « Tout va bien »

Depuis son lit d’hôpital où il a été rejoint par le gardien du Cap-Vert, Sadio Mané a donné des nouvelles de son état de santé après le choc violent de la 61e minute du 8e de finale ce mardi. « Sénégal - Cap Vert on the pitch and at the hospital! 🤪

Alhamdoulilah! Tout va bien, Merci à vous tous pour les messages! #Gainde 🦁🇸🇳« , a-t-il posté sur sa page Facebook.



Un message rassurant pour les supporters sénégalais qui se sont beaucoup inquiétés après la sortie de leur meneur de jeu, juste après son but marqué à la 63e minute.