Sadio Mané en Ligue des champions : Un bilan largement positif

Sadio Mané en Ligue des champions:

Joueur de la semaine ✅

Homme du match vs porto ✅

Plus beau but de la phase aller des 1/8 de finale ✅

Premier sénégalais à marquer un triplé en LDC ✅

Quatrieme joueur de Liverpool à marquer un triplé en LDC.✅



The real #BlackPanther ✅ pic.twitter.com/PJz1jIp830 — Senegal Football🇸🇳 (@SenegalFootball) 26 février 2018

L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané a réalisé des choses magnifiques cette année en Ligue des champions. En effet, le feu follet a été élu meilleur joueur de la semaine en champions League, homme du match contre porto. Mais aussi, il vient d’être distingué comme l’auteur du plus beau but de la phase aller des 1/8 de finale en plus d’être le premier sénégalais à marquer un triplé en LDC et le quatrième joueur de Liverpool à marquer un triplé en LDC. Ceci est le bilan de l’ancien de Génération-Foot dans la plus prestigieuse compétition européenne des clubs.Il a l’occasion de soigner encore plus ces statiques dans cette compétition, puisque Liverpool est toujours dans la compétition et accueille prochainement Porto qu’il a laminé durant le match aller (5-0).