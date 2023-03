Sadio Mané et le Bayern Munich perdent à domicile devant Leverkusen: Dortmund prend la tête de la Bundesliga

Le Bayern Munich a perdu à domicile ce dimanche 19 mars à l’occasion de la 25e journée de Bundesliga. C’est le Bayern Leverkusen qui a fait tomber Sadio Mané et ses coéquipiers avec deux buts de Palacios sur deux penaltys.



Les bavarois avaient ouvert le score à la 22e minutes par Kimmich. Mais en deuxième mi-temps, ils ont été renversés après les sorties de Mané, Muller et Cancelo à la 46e minute.



Le Borrussia Dortmund prend donc les commandes du championnat allemand après leur large succès (6-1) samedi contre Cologne. Ils comptent un point de plus que leur grand rival.