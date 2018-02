Sadio Mané marque son 7e but en championnat... face à West Ham

Liverpool est en train de piétiner West Ham de Cheikhou Kouyaté à Anfield Road. A la 78e minute de jeu, les Reds mènent par 4 buts à 0 grace à son trio d'attaque Salah, Firminho et Sadio Mané, auteurs chacun d'un but. Emre Can a ouvert le score en première mi-temps.



Auteur du 4e but Sadio Mané porte à 7 le nombre de réalisations en championnat cette saison. Liverpool s'impose 4 à 1 et récupère provisoirement la 2e place du championnat, en attendant le choc Manchester United-Chelsea de ce dimanche