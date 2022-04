Sadio Mané permet à Liverpool de partager les points avec City

Dans un choc au sommet de Premier League âpre et spectaculaire (2-2), Manchester City a mené à deux reprises, grâce à De Bruyne (5e) et Gabriel Jesus (37e). Mais Liverpool est revenu à chaque fois, par Jota (13e) et Mané (46e), permettant les reds de partager les points avec City. Les Citizens, leaders, gardent un point d'avance sur les Reds à sept matches de la fin.