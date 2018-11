Sadio Mané prolonge avec Liverpool jusqu'en 2023

🤙😁



🤝 Sadio Mane agrees new long-term #LFC contract...

— Liverpool FC (@LFC) 22 novembre 2018



Sadio Mané est plus que jamais un joueur de Liverpool. L'attaquant sénégalais (26 ans) a prolongé son bail avec les Reds, pour signer un contrat longue durée. Selon Sky Sports, il se serait engagé jusqu'en 2023.« C'est un grand jour pour moi. Je suis déjà concentré sur les prochaines échéances, je veux aider l'équipe et le club à gagner des trophées », s'est-il félicité. Après Roberto Firmino et Mohamed Salah, sous contrat jusqu'en 2023, Liverpool sécurise ainsi le futur de son troisième homme fort. L'ancien joueur du FC Metz a marqué 40 buts en 88 matches avec le club anglais depuis son arrivée, en 2016.