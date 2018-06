Sadio Mané sur son statut de capitaine : «Je suis content et fier de porter ce brassard»

Capitaine lors du premier match du Sénégal à la Coupe du monde Russie 2018, en l'absence de Cheikhou Kouyaté dans le Onze de départ, Sadio Mané a dit toute sa fierté de porter le brassard.



« Je suis content et fier de porter ce brassard. Ce n’est pas facile. Et comme vous le savez, ce brassard est énorme pour tous les footballeurs et c’est une fierté ». Toutefois, le numéro 10 sénégalais estime que le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal reste Cheikhou Kouyaté.

« C’est vrai que, quand Cheikhou est entré, j’ai voulu lui remettre le brassard puisque c’est lui le capitaine. Mais, il m’a demandé de le garder. Je n’ai suivi que la logique parce que c’est lui le capitaine. Je le remercie aussi parce que Kouyaté est très humble.»



Sadio Mané d’ajouter :«on a joué sans complexe. Je suis désolé mais, nous on ne connait pas le mot pression. On a essayé de jouer pour nous, notre peuple et pour toute l’Afrique. Parce que cette victoire sénégalaise est celle de toute l’Afrique et nous en sommes conscients et fiers. Ça ne sera pas facile face au Japon et ça tout le monde le sait », a-t-il dit.