Sadio Mané veut faire libérer les soldats pris en otage par des rebelles du MFDC

Le champion d’Afrique et meilleur joueur de la CAN de football Cameroun 2021, Sadio Mané entend œuvrer pour la libération des soldats sénégalais, pris en otage par des rebelles du MFDC. Il l’a fait savoir dans une courte vidéo.



« Je vais essayer de lancer un message à Salif (Sadio), nos parents de libérer ces otages. La Casamance et le Sénégal c’est le même pays. Vive le Sénégal, vive la paix », a laissé entendre l’enfant de Bambali.



Quatre (4) soldats sénégalais ont été tués et autres 7 militaires sont retenus en otage par le chef rebelle Salif Sadio, depuis le 24 janvier dernier, dans le maquis, à la suite un accrochage.