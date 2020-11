Sagatta Djolof : les habitants du village de Khataly réclament de l’électricité

Les habitants du village de Khataly, une localité du département de Linguère n’en peuvent plus de vivre dans l’obscurité. Ils élèvent la voix pour réclamer de l’électricité. Fatigués d’attendre la promesse non tenue des autorités, ils ont organisé une conférence de presse pour se faire entendre.



« Khataly est un village séculaire qui date de très longtemps, et qui est traversé par deux filles électriques. Ce sont ces files qui alimentent l’antenne du service Orange. Depuis longtemps on peine à obtenir de l’électricité. C’est pourquoi nous avons décidé de tenir un point de presse. Et le village compte aujourd’hui une école primaire, un dispensaire, et un château, mais jusqu'à présent l’électricité fait défaut », dénonce Agalaye Ndao leur porte-parole.



Toutefois, les populations sollicitent le soutien de l’Etat à électrifier le village de Khataly.