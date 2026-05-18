Saint-Louis : La CEDEAO soutient un projet d'écotourisme et de valorisation de la mangrove

La Représentation résidente de la CEDEAO au Sénégal a formalisé son appui au Groupement d’intérêt économique (GIE) « Les Éco Gardes de Khor » pour le déploiement d'une initiative verte dans la commune de Saint-Louis. Ce projet axé sur le développement durable et la préservation de l'environnement est centré sur la gestion des espaces verts et la valorisation de la filière de la mangrove.







L'initiative prévoit la réhabilitation et la reconversion d'un ancien terrain sanitaire de la localité. Le site sera transformé en un espace aménagé et équipé, destiné à accueillir des réunions communautaires, ainsi que des sessions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour les populations locales.







Pour lier la préservation écologique au développement économique, le projet intègre un volet écotouristique majeur. Les investissements prévoient notamment la construction d'un quai d'embarquement conçu pour faciliter les excursions écosensibles.

