Tabaski 2026 : Le plan d'urgence routier pour désengorger les départs en région

Pour cette édition, la circulation sur les axes reliant le Centre et le Sud du pays sera modifiée par l'intégration de deux nouveaux tronçons autoroutiers. Le segment Mbour–Thiadiaye est définitivement ouvert depuis le 29 avril 2026. De son côté, le tronçon Thiadiaye–Kaolack, long de 78 kilomètres, fera l’objet d'une ouverture provisoire du 22 mai au 1er juin 2026, selon des horaires définis de 6 heures à 19 heures.







Afin d'améliorer la fluidité du trafic, les gares de péage de Thiambokh et de Soune voient leur capacité élargie en passant de trois à cinq voies. Ce renforcement s'accompagne du déploiement de terminaux mobiles de paiement électronique pour réduire le temps d'attente des automobilistes.







Concernant la prise en charge des voyageurs, huit sites officiels de départ sont instaurés. Six d'entre eux sont réservés aux opérateurs privés, à savoir Baux Maraîchers, Grand Yoff / Garage Bignona, Parcelles Assainies, le Stade Amadou Barry de Guédiawaye, la Gare de Rufisque et la Gare de Diamniadio. La société publique Dakar Dem Dikk exploitera quant à elle deux sites dédiés, localisés à l’Arène nationale et à la Gare de Colobane.







En parallèle à ces mesures pour la Tabaski, le ministère déploie un plan spécifique destiné au Pèlerinage marial de Pentecôte, prévoyant des services de transport à tarifs accessibles au départ de Dakar vers les différents lieux de rassemblement religieux.

