Santé publique : De nouveaux directeurs régionaux nommés à Ziguinchor et Kaffrine

Le président de la République a procédé ce mercredi 20 mai 2026, au titre des mesures individuelles du Conseil des ministres, à de nouvelles nominations stratégiques au sein des directions régionales de la Santé.
Le Lieutenant-Colonel Biram Simon Ndiaye, médecin-spécialiste en Santé publique, a été nommé Directeur régional de la Santé de Ziguinchor. Précédemment médecin-chef du district sanitaire de Popenguine, il succède au médecin Lieutenant-Colonel Youssouf Tine, appelé à occuper d'autres fonctions.
Parallèlement, la direction régionale de la Santé de Kaffrine, dont le poste était jusqu'alors vacant, a été attribuée à Ibou Gueye. Également médecin-spécialiste en Santé publique, il occupait auparavant les fonctions de médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis.
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