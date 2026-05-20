Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye va recevoir les anciens Premiers ministres

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 20 mai 2026 le Conseil des ministres, marqué par des décisions majeures sur le format du dialogue national et le rythme des réunions gouvernementales.







Dans le cadre de la Journée du dialogue national célébrée le 28 mai, le chef de l'État a décidé de modifier le format habituel en raison d'un contexte religieux particulier. En lieu et place des grandes rencontres publiques, des audiences individuelles se tiendront du 21 au 31 mai 2026. Le président de la République recevra, dès demain, d'anciens Premiers ministres et d'anciens ministres, en priorité ceux ayant dirigé les portefeuilles des Finances et de la Sécurité intérieure, avant d'élargir ces consultations à d'autres forces vives et notabilités de la Nation.







Sur le plan de la gouvernance, le rythme des Conseils des ministres est modifié. Selon le document, les réunions se tiendront désormais une semaine sur deux afin d'intégrer des séances de revue bimensuelles de la performance gouvernementale. Dans cette dynamique d'évaluation, les ministres devront évaluer les directeurs généraux sous leur tutelle. Le ministre de l'Intérieur supervisera l'évaluation des gouverneurs et préfets, le ministre des Affaires étrangères celle des diplomates, et le ministre des Collectivités territoriales est chargé de concevoir un dispositif d'évaluation pour les maires et présidents de conseils départementaux.







Enfin, le chef de l'État a annoncé l'achèvement et la mise à disposition de la troisième sphère ministérielle de Diamniadio pour rationaliser les charges locatives publiques. Sur le plan financier, l'accent a été mis sur la validation finale du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP 2026-2028) avant le prochain Débat d'orientation budgétaire, ainsi que sur l'accélération des procédures de passation des marchés publics.

