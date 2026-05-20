Kolda : la police démantèle un réseau d'exploitation sexuelle impliquant une ressortissante nigériane

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a procédé, le 19 mai 2026 aux environs de 16 heures, à l’interpellation d’un individu pour traite de personnes, exploitation sexuelle, charlatanisme et proxénétisme. Cette opération fait suite à l'exploitation d’un renseignement opérationnel, a annoncé la Police nationale.



Entendue sur procès-verbal, la victime a affirmé que la mise en cause, prénommée Abigaïl, avait organisé son voyage au Sénégal depuis le Nigeria. En contrepartie, la victime était contrainte de se prostituer pour rembourser les frais de voyage investis par cette dernière, s'élevant à un montant de 2 500 000 FCFA.



Cependant, même après que la victime a réussi à solder cette dette, la mise en cause a continué de la menacer en usant de pratiques mystiques (charlatanisme). Elle lui réclamait une somme supplémentaire de 500 000 FCFA qu'elle présentait comme un reliquat. Face à ces intimidations, la victime a décidé de dénoncer les faits à la police.



Une équipe de la Brigade de Recherches (BR) a immédiatement été déployée, permettant l'interpellation de la suspecte et sa conduite au poste de police.



Soumise à un interrogatoire, la mise en cause a pleinement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle a admis avoir financé le voyage de la victime et exigé que celle-ci se prostitue pour la rembourser. Elle a poursuivi en déclarant que la victime lui devait encore à ce jour la somme de 500 000 FCFA, justifiant avoir eu recours à des menaces et des intimidations pour récupérer son argent. La mise en cause a été placée en garde à vue et l'enquête suit son cours.