Saint-Louis: Macron promet l'aide de la France contre l'érosion

Une foule considérable a accueilli les chefs d’Etat français et sénégalais. Tous deux ont traversé au pas la grande artère longeant l’océan, dans une voiture présidentielle au toit ouvrant, sur le pont menant au centre-ville.



Les deux couples présidentiels, Emmanuel et Brigitte Macron et Macky et Marieme Sall sont descendus du véhicule à la rencontre des habitants - de très nombreux habitants - massés de part et d’autre de la route, avec des sifflets, pancartes de bienvenue et des drapeaux agités par les enfants.