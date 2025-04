Saint-Louis : Mansour Faye appelle le président à lutter contre « l’arbitraire et l’injustice »

Lors de la prière de l’Eïd el-Fitr (Korité), célébrée à la Grande Mosquée de Saint-Louis lundi 31 mars 2025, le maire de la ville, Mansour Faye, a adressé un message au président de la République. Il l’a invité à assumer pleinement la mission que lui confère la Constitution, notamment en mettant un terme à l’arbitraire et à l’injustice.



« C’est sa mission, son rôle, et c’est pour cette raison que les Sénégalais lui ont fait confiance et certainement continuent à lui faire confiance », a souligné Mansour Faye au micro de Sud Quotidien. Il a rappelé l’engagement du chef de l’État à « garantir l’équité et la justice dans le pays. »



L’édile de Saint-Louis s’est également exprimé sur la récente décision de la Cour suprême qui lui a donné raison en ordonnant aux autorités administratives de lever les restrictions sur ses déplacements. « Je crois en la justice de mon pays », a-t-il déclaré.



Dans un contexte marqué par des tensions, Mansour Faye a magnifié le sermon de l’imam, qui a exhorté les fidèles à retourner vers Dieu. « Il est bon, à des moments difficiles, de se revêtir de son manteau de croyant et de se rappeler que tout ce qui arrive est la volonté divine », a-t-il affirmé.



Enfin, il a formulé des prières pour que le Sénégal reste sur la voie du progrès et de la stabilité, souligne le journal.