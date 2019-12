Saint-Louis: l'Association des consommateurs dénoncent les errements et injustices du pouvoir en place

Regroupés au sein de l’Association pour la sauvegarde des intérêts des consommateurs (ASIC) à Saint-Louis, les responsables des consommateurs pointent du doigt les errements du pouvoir en place. Ils dénoncent la gestion de la crise de l’eau, l’arrestation de Guy Marius Sagna et ses camarades entre autres. Ces derniers promettent désormais de s’ériger en bouclier pour remettre le gouvernement sur de bons rails.



« L’ASIC, observant et analysant la situation nationale du pays, le calvaire terrible de notre peuple, la diminution drastique du pouvoir d’achat des populations, le chômage endémique des jeunes en âge de travailler, au moment où le peuple caressait l’espoir d’une diminution du coût de l’électricité nous arrive une hausse de 10 %, ce qui reste et demeure regrettable», martèle Souleymane Jules Guèye leur porte-parole.



Par conséquent, précise Souleymane Jules Guèye : « L’ASIC constate le budget de la présidence de la République avec une hausse, une caisse noir de 8 milliards de F CFA (pour le président de la République), le président de l’Assemblée nationale avec 50 millions de F CFA par mois de caisse noire, et un budget qui passe de 16 à 17 milliards de F CFA, le Haut conseil du collectivités territoriales avec un budget qui passe de 7 à 8 milliards de F CFA, les femmes des ambassadeurs qui perçoivent 500 000 Fcfa ».



Poursuivant ses propos, M. Guèye ajoute : « Nous déplorons avec la dernière énergie la situation catastrophique et soutenons la lutte des travailleurs et plus particulièrement de la SDE, de Guy Marius Sagna avec tout le peuple sénégalais. L’ASIC exige sa libération avec tous les camarades et dit non à l’augmentation du prix de l’électricité ».