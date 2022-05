Saint-Louis: l’avocat du ministre Mansour Faye décède après avoir plaidé pour son client jeudi

Décès de l'avocat de Mansour Faye, ministre et maire de la ville de Saint-Louis, Me Pape Jean Seye qui plaidait hier jeudi pour son client contre l'activiste Ale Thiam, connu sous le nom de Gas El Salvador est décédé. Pour le moment, les circonstances de son décès ne sont pas connues.



L’activiste saint-louisien Gas El Salvador a été convoqué à la Section de Recherches le 4 mai dernier suite à une plainte de l’actuelle maire de ladite ville. Il a été accusé « d’injures par voie de presse et diffusion de fausses nouvelles ».



L'activiste sera édifié sur son sort ce jeudi 19 mai prochain.