Saint-Louis : l’université Gaston Gerger lance sa fondation

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Nord du Sénégal) a lancé samedi, sa Fondation, en présence du Gouverneur de région, d’anciens Recteurs et divers acteurs et partenaires du secteur de l’Enseignement supérieur.



’’La Fondation peut donner plus à l’UGB que l’Etat, si nous parvenons à nous impliquer tous pour atteindre les objectifs que nous lui fixons’’, a indiqué lors de la cérémonie de lancement, son ancien Recteur, Ndiawar Sarr.



Il a à cet effet donné l’exemple des universités américaines qui, selon lui arrivent à s’illustrer dans ce domaine par un retour régulier de leurs anciens pensionnaires pour des actions en faveur de leurs universités de formation.



M. Sarr a dit que pour réussir un tel pari, ’’il faut que tout le monde se sente impliquer et que la transparence soit de mise’’. Il a suggéré pour cela, des week-ends dédiés à des retours à l’UGB de certaines promotions pour des actions en sa faveur.



’’L’Etat a beaucoup fait et il appartient à l’Université de s’impliquer pour aller chercher des moyens additionnels et soutenir la recherche et l’appui à la communauté’’, a-t-il dit, estimant que cette Fondation sera là pour mobiliser ses partenaires et les entreprises.



Le recteur de l’UGB, Ousmane Thiaré a lui remercié ses prédécesseurs Ndiawar Sarr et Ahmadou Lamine Ndiaye pour leur présence à la cérémonie.



Il a annoncé que dans son plan de développement 2021-2022, un des volets était la mise en place de cette fondation.



Le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe, a lui invité les universitaires à s’impliquer dans la mobilisation des moyens pour le développement de la recherche. Il a remis au nom du gouvernement, la somme d’un (1) million de francs CFA à la Fondation UGB.



APS