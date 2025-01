Saint-Louis : la brèche a causé jusqu’à 650 morts en 22 ans, une réflexion en cours pour limiter les dégâts

Selon Le Soleil, la brèche de Saint-Louis a provoqué entre 500 et 650 décès au cours des 22 dernières années, dont 11 enregistrés cette semaine seulement.

Tidiane Diédhiou, chef du service des prévisions appliquées à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), a annoncé qu’une réflexion est en cours pour trouver une solution à cette situation dramatique.



« Au niveau de l’Anacim, nous travaillons sur un bulletin qui permettra de faire des prévisions une semaine à l’avance. Cela pourrait permettre aux pêcheurs de mieux planifier leurs activités et, peut-être, de réduire les risques », a-t-il déclaré.



« Le programme, qui pourrait démarrer dès le mois prochain, vise à atténuer les impacts liés au changement climatique », a-t-il précisé. Actuellement, l’Anacim utilise un système d’alerte précoce basé sur des SMS, des appels vocaux et des courriels. Ces messages sont envoyés aux autorités et aux services techniques, en particulier dans le secteur de la pêche.



M. Diédhiou a également expliqué que « ce système a été conçu en collaboration avec les pêcheurs, avec des sessions de sensibilisation organisées pour leur permettre de mieux comprendre les informations climatiques et leurs enjeux. »



Cependant, il a déploré que certains messages d’alerte soient parfois reçus alors que les pêcheurs sont déjà en mer, ce qui limite leur efficacité.