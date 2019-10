Saint-Louis : les habitants de Ngalel Extension encore menacés d’expulsion

Les autorités remettent ainsi au gout du jour un dossier déjà vidé depuis maintenant 3 ans. Ainsi, la société civile invite l’Administration à plus de souplesse pour permettre aux populations de vivre sans stress.



Selon les explications de Mame Latir Fall, déjà en 2016, les aéroports du Sénégal avaient plus ou moins affirmé qu’ils avaient un titre foncier sur toute la zone. Ce qui a été, dit-il, « à l’époque contesté par les populations ».



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Quand ils ont saisi le forum, ce jeudi à part de ce moment que l’Ads prêtant avoir un titre foncier. Le collectif avait à l’époque, rencontré le Directeur de l’aéroport et trouvé une solution à l’amiable, pour que, tous ceux qui sont là, ne soient point inquiété. Pour nous, le problème était déjà réglé ».



Mame Latir Fall au micro de Walf radio de préciser : « Maintenant, il se trouve la nouvelle donne. Si le gouverneur la région dit maintenant que les Ads ne sont pas propriétaire de ce terrain, c’est une autre donne. Vous vous rappelez la semaine dernière quand le président de la République disait que 90% des alertes qu'il recevait, concerner le foncier. C’est une parfaite. Et c’est l’image de tout le territoire. »