Saint-Louis : les pêcheurs prennent très aux sérieux l’alerte rouge donnée par l’Anacim

Les pêcheurs de Guet Ndar prennent très au sérieux les alertes de la météo. En effet après l’annonce de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) relative à une houle très dangereuse qui va frapper toute la côte sénégalaise, ces professionnels de la mer ont préféré rester à quai pour parer à toute éventualité.



Selon eux, dès que l’annonce a été donnée le mercredi dernier, les milliers de pêcheurs que comptent cette partie du Sénégal ont tout bonnement préféré rester chez eux jusqu’à ce que l’alerte soit levée.



Satisfait de cette résolution des pêcheurs, le coordonnateur du Conseil local de la pêche artisanale (Clpa) de Saint-Louis Baye Diallo explique au micro de Sud fm : «tous les pêcheurs ont été informés et on va continuer à faire la sensibilisation pour alerter nos parents pécheurs.



Cependant, certains pêcheurs récalcitrants transgressent cette règle : «La fois passée il y avait un récalcitrant, des gens l’ont suivi et il y a eu des accidents. Nous sommes d’ailleurs en train de nous concerter pour voir quelles sanctions vont être prises contre eux.»



Mais d’ici là, informe-t-il, la sensibilisation se poursuit et « cette fois-ci, dès demain (Ndlr-Samedi) on va mettre des drapeaux rouges en place pour alerter tous les pêcheurs.».



L'Anacim a mis en garde les usagers de la mer sur la présence d'une houle très dangereuse pouvant atteindre 4,5 mètres. Cette houle va frapper toute la cote sénégalaise à partir de18 heures demain samedi.