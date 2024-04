Saint-Louis : plaidoyer pour la préservation de l’écosystème mangrove

Le secrétaire général du Conseil départemental de Saint-Louis, Hamath Dia, a rappelé ce vendredi le « rôle important » de la mangrove dans la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des populations vivant autour de cet écosystème dont tous les acteurs doivent s’impliquer pour sa préservation. Relayé par l’APS, il a indiqué que « la mangrove joue un rôle important en offrant aux populations des opportunités de mener des activités génératrices de revenus ».



« Cet écosystème présent au Saloum et en Casamance, et qui joue un rôle important dans l’équilibre de l’environnement, a été un peu délaissé jusqu’à ce que l’institution départemental s’y mette, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers pour sa préservation », a laissé entendre le secrétaire général à l’occasion d’une table-ronde. Avant d’ajouter : « des activités de reboisement ont été entreprises pour préserver la mangrove, en plus d’activités de sensibilisation destinée à éviter que l’action de l’homme ne la tue pas ».



Selon lui, grâce aux activités de reboisement, les femmes vivant autour de cet écosystème situé entre les communes de Saint-Louis, Gandiol et Ndiébène Gandiol font du maraîchage et mènent d’autres activités génératrices de revenus.