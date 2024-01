Trafic international de bois : le service des eaux et forêts de Sédhiou fait une grosse saisie

Les agents des services des eaux et forêts de la région de Sédhiou ont saisi 22 billons de charrettes et du matériel de coupe de bois à Moukoutala, informe l’agence de presse sénégalaise (Aps). Moukoutala se trouve dans la commune de Tankon et Diamathialel à la frontière gambienne.

Cette zone croule sous le joug d’un trafic international de bois. Cette saisie, d’après le communiqué parvenu à l’Aps, est à l’initiative du commandant du secteur des eaux et forêts de Bounkiling, Amadou Ba. A cet effet, une opération a été menée les 27 et 29 décembre sous la supervision du commandant Ba.

« La première opération a permis d’intercepter à Moukoutala, un village situé dans la commune de Tankon, un convoi de 9 charrettes à traction asine de trafiquants de bois, 18 ânes, 18 billons dont 16 de kapokiers et 2 de dimb », a indiqué le communiqué.

La seconde opération s’est déroulée dans la même zone »plus précisément à la frontière commune de Diamalathiel, le vendredi 29 décembre, avec l’interception à bord de deux camions immatriculés en Gambie, de 04 billons dont 02 de linke (Afzelia Africana) et 02 de Khaye (Khaya senegalensis) de 5 mètres de long et un lot de matériel de coupe de machettes et tronçonneuses », ajoute la même source.