Lutte contre le changement climatique : les éleveurs appelés à mettre la main dans la pâte

Le secteur de l’élevage reste un des domaines le plus exposé aux changements climatiques. Car c’est une filière tributaire au manque d’eau et à la raréfaction des fourrages dans les pâturages.



La maison des éleveurs n’entend pas être en reste, dans la lutte contre le changement climatique. L’organisation faîtière veut davantage s’impliquer dans ce combat. Le président du Conseil national de la maison des éleveurs, Ismaila Sow est d’avis que les éleveurs doivent, nécessairement, s’engager dans la lutte contre le changement climatique. « Nous allons mouiller le maillot aux côtés de nos partenaires pour produire de bons résultats », ce sont là les propos de Monsieur Sow. Qui sonnent comme une promesse.



Pour lui, ce combat constitue un sacerdoce pour tout acteur de l’élevage. Un constat général de la dégradation et de l’étroitesse des couloirs de passages des animaux renseignent à suffisance sur ce fléau. « En tant qu’éleveurs qui faisons paître notre bétail en brousse, nous avons constaté la disparition de beaucoup d’espèces végétales, la raréfaction de l’eau, d’où un problème d’alimentation du bétail », a confié Ismaila Sow.



A l’image des agriculteurs et des pêcheurs, les éleveurs également doivent s’adapter à la lutte contre le changement climatique. Le président de l’alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA : pan african climate justice alliance), Mamadou Barry encourage les éleveurs à s’exprimer et s’affirmer davantage dans cette bataille. Le PACJA est une plateforme panafricaine présente dans 48 pays. Et reste très active dans la lutte contre le changement climatique.