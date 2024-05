Environnement : Daouda Ngom soutient l’importance de la préservation de la biodiversité

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom a insisté, ce jeudi à Saint-Louis, sur l’importance de la préservation de la biodiversité, au regard des menaces multiformes qui pèsent sur l’environnement.



A en croire à l’APS, il a indiqué « qu’on assiste de plus en plus à une fragmentation des habitats. On assiste de plus en plus à l’apparition d’espèces évasives. On assiste de plus en plus à des pollutions multiformes. On assiste aussi à une exploitation à outrance des ressources naturelles et à l’effet du changement climatique ». La même source précise que le ministre de l’Environnement a soulevé la menace de « l’érosion de la biodiversité » au niveau mondial.



« Notre pays s’est engagé depuis plusieurs années dans la préservation de la biodiversité. Nous avons signé la convention sur la diversité biologique depuis 1994, et le Sénégal a fait énormément d’efforts pour préserver sa biodiversité », a-t-il souligné. Le ministre Daouda Ngom s’exprimait en marge de la célébration de la journée mondiale de Biodiversité.