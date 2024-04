Environnement : « Il est impératif d’approfondir nos connaissances face aux défis environnementaux », selon Daouda Ngom

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom a estimé qu’il est impératif d’approfondir nos connaissances face aux défis environnementaux, climatiques, sanitaires et économiques, sans précédent auxquels nous sommes confrontés, selon l’APS.



Il enrichit : « aujourd’hui, face aux défis environnementaux, climatiques, sanitaires et économiques, sans précédent auxquels nous sommes confrontés, il est impératif d’approfondir nos connaissances, de renforcer notre détermination et de multiplier les initiatives de cette envergure pour agir collectivement pour un avenir durable ».



Le ministre de l’Environnement estime que « l’éducation, la recherche et l’innovation constituent les piliers fondamentaux de toute transition vers la durabilité. Il est essentiel de continuer à renforcer notre collaboration avec la communauté scientifique et les acteurs politiques pour traduire la recherche en actions concrètes ».



« Les jours à venir seront cruciaux pour l’avenir de notre agriculture et pour la santé de notre planète. Ensemble, engageons-nous à transformer les défis en opportunités et à œuvrer pour une agriculture durable qui respecte, enrichit et protège l’environnement », a-t-il exhorté.