Saint-Louis : plus de vingt (20) travailleurs licenciés par une entreprise chinoise

Une vingtaine de travailleurs sénégalais employés par une entreprise chinoise chargée de la construction routière dans la zone du Walo (Saint-Louis, dans le nord) ont été licenciés.



Leur porte-parole a expliqué que ces ouvriers ont été renvoyés après avoir simplement revendiqué des contrats de travail en règle. Ils avaient auparavant travaillé pendant quatre mois sans documents contractuels conformes, rapporte la Rfm ce jeudi.



Ce licenciement collectif a provoqué une vive colère parmi les ouvriers. Ces derniers dénoncent l'attitude qu'ils jugent complaisante de l'Inspection du travail de Saint-Louis et le silence des autorités gouvernementales face à leur situation.