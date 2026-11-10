Saint-Louis : remise d'une pirogue de la CEDEAO aux Éco-Gardes de Khor

La Représentation Résidente de la CEDEAO au Sénégal a remis une pirogue au Groupement d’Intérêt Économique « Les Éco Gardes de Khor » le 4 novembre 2026 à Saint-Louis (Nord-Ouest). La cérémonie s’est déroulée sous l’autorité de la Représentante Résidente de l’organisation communautaire, Zelma Nobre Fassinou, en présence des parlementaires de la CEDEAO Guy Marius Sagna et Ismaela Wone, ainsi que des autorités administratives locales et universitaires.



Cet appui s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement d’un espace vert et de valorisation de la mangrove de Khor. L’équipement remis par la Commission de la CEDEAO permet l’organisation d’excursions écotouristiques destinées à faire découvrir la richesse de l’écosystème local. Cette initiative vise la préservation de l’environnement, la sensibilisation des populations à la lutte contre la pollution et la création de revenus au profit des jeunes et des femmes de la localité.