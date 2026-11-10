Ziguinchor : la Fondation Senelec investit dans l'éducation à Agnack Petit La société nationale d'électricité Senelec a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures scolaires au profit de quatre établissements de la région de Ziguinchor, no

La société nationale d'électricité Senelec a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures scolaires au profit de quatre établissements de la région de Ziguinchor, notamment à Agnack Petit. La cérémonie officielle a été présidée par Arona Sonko, maire de la commune d'Adéane, en présence d'Ousmane Aliou Sambou, représentant du maire de Niaguis, des directeurs des écoles bénéficiaires, ainsi que des équipes de l'entreprise dirigées par le délégué régional Sud, Cheikh Ahmad Tidjani Kébé, et le délégué régional Nord, Abdourahmane Diop.



Ces réalisations et équipements comprennent trois salles de classe, une salle informatique, un bureau de direction, 160 tables-bancs, 10 000 cahiers et 3 500 stylos mis à la disposition de la communauté éducative. À travers sa fondation, l'entreprise entend renforcer l'accès à un enseignement de qualité et appuyer les conditions d'apprentissage des jeunes élèves de la localité.