Remise du drapeau national : Diomaye Faye appelle les “Lions” à « ne se sentir inférieurs à personne » au Mondial 2026

Le Président Bassirou Diomaye Faye a remis ce mardi ce 26 mai le drapeau national à l’équipe du Sénégal, en partance pour la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique). Devant les joueurs réunis au Palais de la République, le chef de l’État a livré un discours solennel, mêlant fierté patriotique et ambition collective.



« Vous n’allez pas à cette Coupe du monde pour faire de la figuration. Vous n’y allez pas pour admirer les grandes nations. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial », a déclaré le Président Faye.



Revenant sur le sacre continental obtenu par les « Lions » il y a quelques mois, Diomaye Faye a exhorté les joueurs à puiser dans les valeurs du « Jom » (courage), du « Fouleu » (ténacité) et du « Fayda » (honneur). Il a également invité le capitaine Kalidou Koulibaly et le sélectionneur Pape Thiaw à faire preuve de lucidité et d’unité face aux défis à venir.



Le chef de l’État a par ailleurs salué la libération des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc, remerciant le roi Mohammed VI pour sa « clémence ». « Ces gestes honorent la fraternité ancienne qui unit le Sénégal et le Royaume du Maroc », a-t-il ajouté.



Après la cérémonie, les « Lions » ont regagné leur base de Diamniadio. Ils disputeront deux matches amicaux aux États-Unis avant d’entrer en compétition le 16 juin contre la France.