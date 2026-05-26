Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Camion en panne sur le pont à Keur Ndiaye Lô : 4 km de bouchons dans le sens Dakar – AIBD



Camion en panne sur le pont à Keur Ndiaye Lô : 4 km de bouchons dans le sens Dakar – AIBD
Un camion est tombé en panne sur le pont à la sortie de Keur Ndiaye Lô, dans le sens Dakar – AIBD. Selon le service de communication de l'autoroute de l'avenir, les embouteillages atteignent 4 kilomètres ce mardi 26 mai 2026 à 17h45.

La même source invite les usagers à prévoir des temps de trajet supplémentaires sur l'axe reliant Mbao à Keur Ndiaye Lô, et leur demande de redoubler de vigilance et de patienter.

“Nous vous tiendrons informés dès le retour à la normale”, a-t-elle indiqué. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 26 Mai 2026 - 21:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter