Camion en panne sur le pont à Keur Ndiaye Lô : 4 km de bouchons dans le sens Dakar – AIBD

Un camion est tombé en panne sur le pont à la sortie de Keur Ndiaye Lô, dans le sens Dakar – AIBD. Selon le service de communication de l'autoroute de l'avenir, les embouteillages atteignent 4 kilomètres ce mardi 26 mai 2026 à 17h45.
La même source invite les usagers à prévoir des temps de trajet supplémentaires sur l'axe reliant Mbao à Keur Ndiaye Lô, et leur demande de redoubler de vigilance et de patienter.
“Nous vous tiendrons informés dès le retour à la normale”, a-t-elle indiqué.
La même source invite les usagers à prévoir des temps de trajet supplémentaires sur l'axe reliant Mbao à Keur Ndiaye Lô, et leur demande de redoubler de vigilance et de patienter.
“Nous vous tiendrons informés dès le retour à la normale”, a-t-elle indiqué.
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