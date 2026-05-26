Orpaillage clandestin : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites près du village de Mouran, des équipements saisis

En mission de sécurisation, le détachement du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI 2) basé à Saeinsoutou a procédé le 23 mai 2026, au démantèlement de sites d'orpaillage clandestins vers le village de Mouran dans la Commune de Missira Sirimana.



Selon la Gendarmerie nationale, cette opération a permis la saisie de plusieurs équipements : quatre (4) motocycles, sept (7) groupes électrogènes, neuf (9) moto-pompes, quatre (4) marteaux piqueurs et une pompe à eau.