MAC de Rebeuss : Soya Diagne Diagne recouvre la liberté

Soya Diagne a finalement recouvré la liberté, ce mardi 26 mai 2026, après que le Doyen des juges lui a accordé une liberté provisoire. Le parquet ne s'étant pas opposé à cette mesure judiciaire, sa sortie de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss a pu être effective.



Pour rappel, Soya Diagne avait été placé sous mandat de dépôt le 16 octobre 2025 pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs. Bien que la Chambre d'accusation eût précédemment validé sa libération sous bracelet électronique, un pourvoi du parquet général devant la Cour suprême avait jusqu'ici bloqué sa sortie de prison.