Diomaye Faye transmet le drapeau aux “Lions” : « c’est une partie de l’âme sénégalaise que je dépose entre vos mains »

Le Palais de la République a vécu un moment de grande émotion, ce mardi 26 mai, à l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe du Sénégal. En présence du capitaine Kalidou Koulibaly, du sélectionneur Pape Thiaw et des membres de la délégation, le Président Bassirou Diomaye Faye a appelé les “Lions” à écrire « une nouvelle page de la légende du football sénégalais ».



« À travers ce geste, c’est une partie de l’âme sénégalaise que je dépose entre vos mains », a déclaré le chef de l’État, sous les applaudissements des joueurs, vêtus de tuniques traditionnelles.



Revenant sur la victoire à la CAN, le président a rappelé que « cette deuxième étoile, vous ne l’avez pas seulement cousue sur un maillot, vous l’avez inscrite dans la mémoire du Sénégal et de l’Afrique ». Il a invité la génération actuelle à s’inspirer des pionniers de 2002 et à « pousser plus loin » le plafond des équipes africaines.



« Une équipe africaine n’a pas encore soulevé la Coupe du monde. C’est un fait, mais ce n’est pas une fatalité », a-t-il martelé, avant d’ajouter : « Allez-y avec humilité, allez-y sans peur. Respectez tous vos adversaires, mais ne vous sentez inférieurs à personne ».



Le président a également eu une pensée pour les supporters revenus du Maroc, saluant leur « courage » et leur « dignité ». Il a par ailleurs rendu hommage à l’encadrement technique et administratif, dont le travail dans l’ombre a permis au Sénégal de figurer parmi les meilleures nations du continent.



Les “Lions” s’envoleront prochainement pour les États-Unis, où ils affronteront l’Amérique (31 mai) et l’Arabie Saoudite (9 juin) avant d’entamer le Mondial face à la France, le 16 juin à New York.