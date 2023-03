Saisie d’un milliard en billets noirs : les révélations de l’enquête

On en sait un peu plus sur le milliard en billets noirs saisis par la Douane à Keur Massar. D’après nos confrères de « Libération », c’est le promoteur immobilier Serigne Mbaye qui est au cœur de l'affaire. Résidant à Keur Ndiaye Lô et marié à trois épouses, il est tombé en même temps que son beau-frère Moustapha Faty, un livreur âgé de 27 ans et Khassim Diallo, un commerçant qui a 33 ans.



À en croire le journal, les douaniers ont misé sur le renseignement et l'infiltration pour prendre les mis en cause en flagrant délit. En effet, les agents du Bureau des investigations financières de lutte contre les trafics illicites (Bitis) qui ont eu une information dénonçant l'existence d'un vaste réseau spécialisé dans le faux monnayage, ont démarré les filatures.



Après identification des mis en cause, les enquêteurs ont «crée» un acheteur qui a pris contact Serigne Mbaye. Ce dernier devait lui vendre 1 milliard de Fcfa en billets noirs à 25 millions de Fcfa. Le 24 mars 2023, vers 15 heures 30 minutes, les deux parties se sont données rendez-vous, dans un premier temps, à la Cité Gadaye. Puis, finalement, à Keur Massar plus précisément au rond-point Sédima.



Sur place, le Serigne Mbaye, Moustapha Faty et Khadim Diallo, seront identifiés par le dispositif mis en place par la Bitis. Ils furent embarqués puis conduit au siège de la Direction des enquêtes douanières (Ded) où est logée la Bitis. Entendu en premier, Moustapha Faty a assuré que tout ce qu'il savait était que son beau-frère était un promoteur immobilier, et qu’il n’est pas mêlé à cette affaire.



Principal mis en cause, Serigne Mbaye a reconnu totalement les faits. «J'ai confectionné les billets sur conseils d'un ami résidant à Bissau », a-t-il admis. De son côté, Khassim Diallo a reconnu, pour sa part, avoir joué les intermédiaires. «On m'avait promis une récompense, mais j'ignore combien », a-t-il confessé.



Suite aux interrogations, le trio a été mis à la disposition du parquet de Pi-kine-Guédiawaye.