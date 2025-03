Saisie de 66 kg de chanvre indien : un trafiquant interpellé par le commissariat des Parcelles assainies

Les éléments de la Brigade de recherche du Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies ont procédé à l’interpellation de S. M, mardi 18 mars 2025 vers 19h, en possession d’une importante quantité de drogue, portant sur soixante-six (66) kilogrammes de chanvre indien, selon un communiqué de la Police nationale.



L’interpellation fait suite à une information anonyme. A cet effet, une fouille de son appartement a été opérée et a permis aux enquêteurs de découvrir quatre sacs dissimulés contenant du chanvre indien.



Connu des services pour ses activités liées au trafic de stupéfiants, S. M. a reconnu être le propriétaire de la drogue.



L'interpellé a été placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. La drogue saisie a été consignée au poste de police pour les besoins de l’enquête.



La Police nationale entend poursuivre les recherches et invite ainsi la population à contacter le 17 pour toute information utile allant dans ce sens.