127 voix sur 130 : Amadou Ba souligne la cohésion de Pastef et dénonce des « manipulations »

Le responsable politique d'Acoustique / Pastef, Amadou Ba, est revenu sur le vote à l'Assemblée nationale pour faire une mise au point sur la stabilité des troupes de la majorité. « 127 députés Pastef sur 130 ont voté aujourd’hui la proposition de révision constitutionnelle », a-t-il déclaré, soulignant la très forte adhésion des parlementaires de son groupe lors de cette séance clé.



S'exprimant sur les récents mouvements enregistrés au sein du parlement, Amadou Ba a apporté des précisions sur le nombre exact de départs. « À ce jour, 2 députés soit 1,2% du groupe parlementaire, ont manifesté leur volonté de rejoindre le parti présidentiel. »



Par cette clarification chiffrée, il entend directement balayer les spéculations diffusées ces derniers jours : « La rumeur sur la défection de 50 députés, entretenus dans les médias, vient de monter l’ampleur des manipulations autour des démissions du Parti Pastef. »